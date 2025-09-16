Revelan que fue un misil polaco el que impactó contra una casa en Polonia durante el incidente con los drones

Varsovia, 16 Sep (Sputnik).- Un misil disparado por tropas polacas desde un avión F-16 cayó sobre una casa en Polonia, durante una operación para derribar drones que aparecieron en el espacio aéreo del país europeo la semana pasada, informa Rzeczpospolita.

Según el medio, la Fiscalía polaca oculta información sobre un «objeto volador no identificado» que cayó sobre una vivienda en una localidad cerca de la frontera con Bielorrusia, durante el incidente con los drones. Fuentes de importantes agencias de seguridad de Polonia informaron a Rzeczpospolita que un misil de un caza polaco F-16, que intentaba derribar el dron, impactó la vivienda y dañó el techo.

«Se trataba de un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM, de un F-16 nuestro, que experimentó problemas con su sistema de guiado durante el vuelo y no funcionó.

Afortunadamente, no se encendió ni explotó, ya que los dispositivos de seguridad del detonador funcionaron», aseveró una de las fuentes, añadiendo que el misil pesa más de 150 kg y mide unos tres metros de largo.

Después de la publicación del medio, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, exigió explicaciones al Gobierno sobre lo ocurrido, comunicó la Oficina de Seguridad Nacional del país. «El Gobierno es responsable de utilizar todas las herramientas e instituciones para aclarar este asunto lo antes posible», manifestó la Oficina.

Drones sobre el cielo de Polonia

Las Fuerzas Armadas de Polonia detectaron la mañana del miércoles pasado varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, comentó la situación en su cuenta de X, afirmando que los aparatos eran del Ejército ruso.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que durante el ataque masivo de las tropas rusas contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano, no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco. «El alcance máximo de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros«, explicaron desde el organismo. «No obstante, estamos dispuestos a consultar con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema», agregaron.

En este contexto, la Cancillería del país euroasiático señaló que los «hechos concretos» proporcionados por la cartera de Defensa «desmienten por completo los mitos difundidos una vez más por Polonia para agravar aún más la crisis ucraniana«. (Sputnik)