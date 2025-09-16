Sudáfrica y otros 15 países temen por seguridad de flotilla con rumbo a Gaza

Johannesburgo, 16 sep (Xinhua) — Los ministros de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y de otros 15 países indicaron hoy martes que temen por la seguridad de la internacional Global Sumud Flotilla (GSF) que se dirige a Gaza.

En una declaración conjunta emitida por el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, los ministros indicaron que la flotilla, una iniciativa de la sociedad civil, busca suministrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Compuesta por decenas de botes y cientos de activistas, la GSF es apoyada por delegaciones de 44 países. Su objetivo es romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

La flotilla salió de Barcelona, España, el 1 de septiembre y se espera que llegue a Gaza a mediados de mes.

Emitida de manera conjunta por los cancilleres de Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Eslovenia, España, Sudáfrica y Turquía, la declaración también subraya las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y la necesidad de poner fin a la guerra en Gaza.

«Ambos objetivos, la paz y la entrega de ayuda humanitaria, además del respeto al derecho internacional, incluyendo el derecho humanitario, son compartidos por nuestros Gobiernos», indicó la declaración.

El documento hace un llamado a todas las partes para que respeten el derecho internacional y se abstengan de cualquier acto ilegal o violento en contra de la flotilla y advierte que las infracciones, incluyendo los ataques en aguas internacionales o las detenciones ilegales, podrían conducir a una rendición de cuentas.