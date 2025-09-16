Tribunal surcoreano ordena detener a legislador por sobornos que implican a esposa de expresidente Yoon

Seúl, 17 sep (Xinhua) — Un tribunal de la República de Corea emitió una orden de detención contra Kweon Seong-dong, legislador del principal partido conservador de oposición, el Poder Popular, por cargos de soborno, informó este miércoles un equipo de fiscales especiales.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió la orden, solicitada por el equipo de Min Joong-ki, fiscal especial que encabeza la investigación sobre las acusaciones de corrupción que involucran a Kim Keon-hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk-yeol.

El tribunal señaló que existía riesgo de destrucción de pruebas por parte de Kweon. El legislador, que cumple su quinto mandato, fue encarcelado en el Centro de Detención de Seúl en Uiwang, en el sur de la capital.

Kweon, considerado en su día un estrecho colaborador de Yoon, fue acusado de recibir fondos políticos ilegales y de que se le prometieran votos de miembros de la Iglesia de la Unificación en enero de 2022, antes de las elecciones presidenciales de marzo de ese año.

A cambio, Kweon debía favorecer a la iglesia en caso de que Yoon, entonces candidato presidencial del Partido del Poder Popular, resultara elegido.

La Asamblea Nacional aprobó el jueves una moción para detener a Kweon, dado que los legisladores en funciones son inmunes a la detención mientras el Parlamento se encuentra en sesión.

Yoon permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl desde el 10 de julio acusado de insurrección por la imposición de una ley marcial de corta duración el pasado diciembre.

La esposa de Yoon también ha sido encarcelada en un centro de detención separado por cargos de corrupción.