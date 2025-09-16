Trump dice haber atacado más barcos en el Caribe

Washington, 16 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas militares de su país han atacado tres barcos como parte del despliegue que mantienen desde agosto en el Caribe.

Aunque el mandatario ha mostrado los videos de dos bombardeos a supuestas embarcaciones con droga, que atribuye Venezuela, sostiene que los ataques han sido contra tres botes.

«En realidad destruimos tres barcos, no dos, aunque ustedes solo vieron dos», manifestó sin mostrar imágenes nuevas.

El pasado lunes, el inquilino de la Casa Blanca informó a los medios que fuerzas de su país realizaron un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur». En su reporte no detalló las coordenadas ni el lugar exacto donde se habría realizado la operación marítima.

Según afirmó en su red Truth Social, «el ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.».

En esta acción militar habrían sido asesinadas tres personas, por lo que los dos operativos militares estadounidenses en el Caribe, conocidos hasta el momento, habrían dejado 14 muertos.

El ataque anterior

A principios de mes, también desde la Casa Blanca, Trump anunció que habían atacado un «barco con drogas» que aseguró que había zarpado de Venezuela, en el que supuestamente fueron asesinadas 11 personas. Sin embargo, Caracas cuestionó la veracidad de esta información, por la falta de detalles, y denunció que podría haberse cometido una ejecución extrajudicial y la violación de distintos tratados y acuerdos internacionales.

La víspera, en una rueda de prensa internacional, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó que el despliegue militar que realiza EE.UU. desde agosto en las costas del Caribe busca «entrar y apoderarse de Venezuela«, deponerlo y «apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera» del país suramericano.

Asimismo, advirtió que estas operaciones militares en aguas caribeñas pueden «derivar en cualquier cosa», incluso en «una gran guerra en el Caribe» para conseguir «un cambio de régimen».