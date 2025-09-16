Ucrania afirma haber lanzado ataque nocturno contra refinería petrolera rusa de Saratov

Kiev, 16 sep (Xinhua) — Ucrania lanzó un ataque nocturno contra la refinería de petróleo de Saratov, en el suroeste de Rusia, informó hoy martes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado.

En el área de la instalación se registraron explosiones y un incendio, y el grado del daño está siendo evaluado, dijo el comunicado.

La refinería de Saratov, que procesó 4,8 millones de toneladas de petróleo en 2023, produce más de 20 tipos de productos petrolíferos, incluidos gasolina y diésel.

En febrero y agosto, las autoridades ucranianas habían reportado ataques contra dicha refinería de petróleo.