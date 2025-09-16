Venezuela denuncia nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional

Caracas, 16 sep (Xinhua) — El Gobierno de Venezuela denunció esta noche un ataque contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV, consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

La acción fue calificada como un acto terrorista dirigido a afectar la estabilidad y el bienestar de la población.

Según un comunicado oficial, la agresión se enmarca en lo que Caracas denomina «guerra eléctrica», impulsada por grupos que actúan en función de intereses externos.

El texto recuerda que el presidente Nicolás Maduro ha señalado en diversas ocasiones que estas acciones forman parte de una estrategia de desestabilización política y psicológica contra el país.

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) informó que se activaron de inmediato los protocolos previstos en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, tanto para resguardar la infraestructura como para garantizar la recuperación progresiva del servicio en las zonas afectadas.

Caracas sostiene que este tipo de ataques buscan «quebrantar la armonía nacional» en un contexto en el que Venezuela ha denunciado presiones y amenazas militares por parte de Estados Unidos en su fachada caribeña.

Frente a la situación, CORPOELEC destacó la respuesta de sus trabajadores, a quienes reconoció por su compromiso en la restitución del suministro y en la defensa del sistema eléctrico.

El comunicado, fechado hoy en Caracas, concluye subrayando que el pueblo venezolano mantendrá una postura cohesionada y firme ante cualquier amenaza o adversidad.