Venta de bienes muebles e inmuebles Fideicomiso PRONAMYPE-MTSS/ Banco Popular y de Desarrollo Comunal

FIDEICOMISO 02-99 PRONAMYPE-MTSS/ BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 02-2025

Recepción de ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 24 de setiembre del 2025

Lugar: San José, La Uruca, Oficinas Centrales Administrativas, Acceso D, UNIDAD DE FIDEICOMISOS.

Puntarenas:

1.-Expediente 14004, folio real 6-071846-000, Localización: Puntarenas, distrito: San Vito, Cantón: Coto Brus, 1km al noroeste de la Cruz Roja de San Vito. Descripción: Terreno para construir Lote 7 Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Reservas y Restricciones” Citas: 388-16502-01-0906-001. Terreno: 222.10 mts2 según registro y plano # P-0984530-1991. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

Precio Base: ¢4.780.780,03 (10% descuento incluido)

2.-Expediente 3743, folio real 6-087159-000, Localización: Puntarenas, distrito: Chomes, Cantón: Puntarenas, De Marisquería don Jorge 1004 M Norte. 33XJ+786 Judas de Chomes. Descripción: Terreno para construir Lote No. 8 Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Plazo de Convalidación (Rectificación de Medida” Citas: 2025-107577-01-0002-001. Terreno: 1032 mts2 según registro y plano # P-0066541-2024. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

Precio Base: ¢16.165.064,00

Contactar: A los teléfonos: 2104-7988, 2104-7361.

Los formularios o las condiciones y reglamento de venta, para la presentación de las ofertas, podrán ser retirados y presentadas en la oficina que promueve la venta en las Oficinas Centrales Administrativas, Unidad de Fideicomisos o a los correos: randhernandez@bp.fi.cr; vcamacho@bp.fi.cr