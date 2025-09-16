Venta de bienes muebles e inmuebles Fideicomiso PRONAMYPE-MTSS/ Banco Popular y de Desarrollo Comunal

FIDEICOMISO 02-99 PRONAMYPE-MTSS/ BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 02-2025
Recepción de ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 24 de setiembre del 2025
Lugar: San José, La Uruca, Oficinas Centrales Administrativas, Acceso D, UNIDAD DE FIDEICOMISOS.
Puntarenas:
1.-Expediente 14004, folio real 6-071846-000, Localización: Puntarenas, distrito: San Vito, Cantón: Coto Brus, 1km al noroeste de la Cruz Roja de San Vito. Descripción: Terreno para construir Lote 7 Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Reservas y Restricciones” Citas: 388-16502-01-0906-001. Terreno: 222.10 mts2 según registro y plano # P-0984530-1991. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.
Precio Base: ¢4.780.780,03 (10% descuento incluido)
2.-Expediente 3743, folio real 6-087159-000, Localización: Puntarenas, distrito: Chomes, Cantón: Puntarenas, De Marisquería don Jorge 1004 M Norte. 33XJ+786 Judas de Chomes. Descripción: Terreno para construir Lote No. 8 Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Plazo de Convalidación (Rectificación de Medida” Citas: 2025-107577-01-0002-001. Terreno: 1032 mts2 según registro y plano # P-0066541-2024. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.
Precio Base: ¢16.165.064,00
Contactar: A los teléfonos: 2104-7988, 2104-7361.
Los formularios o las condiciones y reglamento de venta, para la presentación de las ofertas, podrán ser retirados y presentadas en la oficina que promueve la venta en las Oficinas Centrales Administrativas, Unidad de Fideicomisos o a los correos: randhernandez@bp.fi.cr; vcamacho@bp.fi.cr
IMPORTANTE: Este procedimiento de venta se realiza al amparo del Reglamento de Venta de Bienes Adjudicados del Banco Popular, en condición de Fiduciario del Fideicomiso 02-99 MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR, vigente a la primera publicación de cada bien. Los bienes se entregarán en el estado y condiciones que presentan durante el periodo de venta conforme se indica en el expediente. Por lo que los compradores relevan al Banco Fiduciario, de toda responsabilidad presente y futura, así como cualquier otro reclamo posterior a la venta. Para el cierre de recepción de ofertas, se asumirá la hora que señale el reloj dispuesto para tales efectos en la oficina promotora de la venta. Para más información o inspección de los bienes, favor de comunicarse a la Oficina promotora. En cuanto a las condiciones generales del bien y/o observaciones emitidas por los peritos, el expediente administrativo de los bienes está a disposición para ser consultado por los posibles compradores. Recuerde que nuestros servicios son gratuitos y directos en nuestras oficinas.