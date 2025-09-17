Banco Central de Brasil mantiene tasa básica de interés en 15 % anual

Brasilia, 17 sep (Xinhua) — El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil mantuvo hoy miércoles, en su sexta reunión del año, la tasa básica de interés Selic en 15 por ciento anual.

La decisión de mantener era ampliamente esperada por el mercado financiero y había sido prácticamente anticipada por la junta directiva del Banco Central en la reunión de julio.

«El escenario continúa caracterizado por expectativas desestabilizadas, altas proyecciones de inflación, una actividad económica resiliente y presiones en el mercado laboral», afirmó el Comité en un comunicado al divulgar la decisión.

«Para asegurar la convergencia de la inflación a la meta en un entorno de expectativas no ancladas, se requiere una política monetaria en un nivel significativamente contractivo durante un período bastante prolongado», subrayó.

En la reunión anterior, a fines de julio, el Copom decidió interrumpir el ciclo de aumento de la tasa de interés, manteniendo la Selic en 15 por ciento anual, bajo la justificación de que el entorno externo es más adverso debido a las políticas comerciales y fiscales adoptadas por Estados Unidos.

La Selic es encuentra en el nivel más alto en casi 20 años. La próxima reunión del Copom está prevista para inicios de noviembre.