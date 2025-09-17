Bombardeos israelíes en Gaza siguen causando estragos entre los palestinos: ONU

Naciones Unidas, 17 sep (Xinhua) — La escalada de bombardeos israelíes y las operaciones terrestres en la ciudad de Gaza están cobrando cada vez más víctimas entre los palestinos, dijeron el miércoles humanitarios de la ONU.

El Hospital Infantil Rantisi en la ciudad de Gaza fue atacado varias veces durante la noche, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citando a las autoridades sanitarias de Gaza.

Había 80 pacientes en el centro, incluyendo 12 niños y lactantes en cuidados intensivos. La mitad de los pacientes y sus cuidadores se vieron obligados a huir, bajo fuego, en busca de seguridad.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dijo que la ofensiva militar de Israel en Gaza está obligando a las mujeres a dar a luz en las calles, sin hospitales, médicos o agua potable. Se dice que 23.000 mujeres están sin atención médica, y alrededor de 15 bebés nacen cada semana sin ayuda sanitaria.

La OCHA dijo que sus asociados humanitarios informaron que desde el fracaso del alto el fuego en marzo, 65 de los 80 puntos médicos y centros de atención primaria que prestaban servicios de salud sexual y reproductiva han dejado de funcionar.

El miércoles, el Ejército israelí ordenó a la ciudadanía abandonar la ciudad de Gaza en las próximas 48 horas y moverse hacia el sur a lo largo de un pasaje temporal, dijo la OCHA.

Miles de personas siguen huyendo, en medio de hostilidades activas. Las carreteras están congestionadas, la gente tiene hambre y los niños están traumatizados, señaló la agencia.

Entre el lunes y el martes, los socios humanitarios de la ONU que monitorean el movimiento de personas en Gaza registraron cerca de 40.000 desplazamientos al sur. Desde mediados de agosto, se han registrado unos 200.000 movimientos, con muchas mujeres, niños y ancianos caminando durante horas.

«Emitir órdenes de desplazamiento no exime a las partes en un conflicto de sus responsabilidades de proteger a los civiles en la conducción de sus hostilidades», dijo la OCHA.

El martes, dos movimientos humanitarios para recoger comida de los cruces hacia Gaza fueron cancelados o negados. Se facilitaron otras misiones, pero se enfrentaron a impedimentos en el terreno, agregó.

La situación empeora en Gaza

Israel lanzó una embestida terrestre en la ciudad de Gaza, alegando que busca eliminar a Hamas, aumentando así el sufrimiento de la población en ese territorio palestino asediado.

“La situación en Gaza empeora cada hora”, advirtió este miércoles el portavoz de la ONU durante su encuentro diario con la prensa en Nueva York.

“Hoy, el ejército israelí ordenó nuevamente a la población abandonar la ciudad de Gaza en un plazo de 48 horas y dirigirse al sur, a través de un cruce temporal en la carretera de Salah ad Din, que atraviesa el centro de la Franja de Gaza”, dijo Stephane Dujarric.

Miles de personas siguen huyendo en medio de las hostilidades, las carreteras están congestionadas, “la gente pasa hambre y los niños están traumatizados”, detalló.

Las agencias humanitarias han urgido una vez más a proteger a los civiles, como lo ordena el derecho internacional.

Las mujeres dan a luz en las calles

Dujarric indicó que entre el lunes y ayer, los organismos que monitorean el desplazamiento de la población en Gaza registraron casi 40.000 desplazamientos hacia el sur.

Desde mediados de agosto hasta ayer se produjeron unos 200.000 desplazamientos, con “muchas mujeres, niños y ancianos caminando durante horas”, precisó.

El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) advirtió que la ofensiva israelí en Gaza obliga a las mujeres a dar a luz en las calles, sin hospitales, médicos ni agua potable. Unas 23.000 mujeres carecen de atención médica y se estima que cada semana nacen 15 bebés sin asistencia médica.

Cierran los centros de entrega de comida en la ciudad de Gaza

Naciones Unidas (News.un.org).- En tanto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que los centros de distribución de alimentos en la ciudad de Gaza “se vieron obligados a cerrar esta semana debido a las órdenes de evacuación y la intensificación de las operaciones militares”.

La escalada de las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza y el consiguiente desplazamiento masivo están interrumpiendo la prestación de servicios de nutrición en toda la región, añadió OCHA.

Hasta el 13 de septiembre habían cerrado 21 de los 50 centros para tratar la desnutrición que había en funcionamiento, lo que dificulta la detección de nuevos casos y pone en riesgo el seguimiento médico de aproximadamente 4000 niños que se hallaban tratamiento, exponiéndolos a un mayor peligro de deterioro de su salud, así como a complicaciones potencialmente que podrían costarles la vida.

Unos 26.000 niños precisan tratamiento urgente contra la desnutrición

“Unos 26.000 niños en la Franja de Gaza requieren actualmente tratamiento para la desnutrición aguda, incluidos más de 10.000 solo en la ciudad de Gaza», especificó ayer Tess Ingram, portavoz del Fondo para la Infancia (UNICEF), en rueda de prensa en Ginebra.

La creciente afluencia de población al sur de la Franja de Gaza aumenta la presión sobre los ya saturados servicios de nutrición en Khan Younis y Deir Al Balah.

En el terreno, los organismos de la ONU continúan evaluando a los niños para detectar y tratar la desnutrición aguda de forma temprana. En agosto, de aproximadamente 95.000 niños examinados, 12.800 fueron diagnosticados con desnutrición aguda y derivados para recibir tratamiento.