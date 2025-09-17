Bulgarelli denuncia a Chaves y a representante del BCIE por amenazas

San José, 17 sep (Elpaís.cr).– El productor audiovisual Christian Bulgarelli, testigo clave en el caso conocido como BCIE–Cariñitos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves y el director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Erwen Masís, por presuntas amenazas destinadas a que modificara su testimonio.

La denuncia, hecha pública este miércoles, acusa al mandatario y al exdiputado socialcristiano de intentar presionarlo para que cambiara su declaración en el expediente judicial que investiga la contratación de una empresa privada con fondos del BCIE, la cual, según la Fiscalía, fue diseñada para beneficiar a personas cercanas al gobernante.

Por este mismo caso, el Ministerio Público acusó a Chaves del delito de concusión y pidió a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad, en un proceso que se discutirá el próximo lunes en el plenario.

Denuncia de amenazas y presiones

Bulgarelli asegura que desde finales de junio ha recibido presiones directas e indirectas de Masís, supuestamente en representación del presidente, con advertencias sobre consecuencias económicas, legales y personales si no cambiaba su versión de los hechos.

“Ellos pretenden que yo cambie mi versión, que mienta y así evitar que al presidente se le levante la inmunidad, ya que las presiones han continuado”, señala el empresario en su denuncia, según un comunicado de prensa.

El publicista agregó que incluso este miércoles, mientras se encontraba en la Fiscalía General, recibió llamadas y mensajes en su entorno familiar provenientes de Masís.

Entre las amenazas denunciadas figuran el posible cobro de los $405.000 recibidos en 2022 por servicios prestados a la Presidencia con fondos del BCIE, problemas con créditos personales, así como represalias laborales contra su esposa.

Reuniones y audios

El documento entregado al Ministerio Público relata que el 30 de junio Masís se reunió con el hermano del denunciante en un hotel de Sabana Norte, donde habría advertido: “nos vamos a volar a Carlo Díaz y el juego va a cambiar, el fiscal no llega a noviembre”, en referencia al fiscal general.

Además, el representante costarricense en el BCIE supuestamente le hizo llegar un audio del presidente Chaves en el que este decía: “cuando se fuma la pipa de la paz se entierran las hachas y los instrumentos de guerra, palabra empeñada es palabra cumplida”.

Según el comunicado, Masís también mencionó temas privados de la familia Bulgarelli, incluido el cierre de sus cuentas bancarias en Bac–Credomatic, lo que fue interpretado como un intento de intimidación.

Reacciones políticas

La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, reaccionó de inmediato y aseguró que Bulgarelli “está mintiendo” en sus denuncias.

Consultado por la prensa, Masís no ha dado declaraciones a la prensa.

Por su parte, Chaves había arremetido horas antes contra Bulgarelli, llamándolo “cobarde” y “mentiroso”, al sostener que sus declaraciones presentan contradicciones, pese a que fueron usadas por la Fiscalía para sustentar la acusación en su contra.

Contexto del caso

Bulgarelli fue contratista de la Presidencia en 2022 mediante fondos del BCIE. Según la Fiscalía, de los $400.000 recibidos por sus servicios de comunicación, $32.000 fueron destinados, por orden de Chaves, a beneficiar a su asesor Federico “Choreco” Cruz.

Ese hecho motivó la acusación por concusión contra el presidente, la cual llevó a la Corte Suprema de Justicia a pedir a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad, en un proceso que será votado el lunes.

La denuncia de Bulgarelli por coacción añade una nueva arista a la crisis política y judicial que enfrenta el mandatario, en momentos en que podría convertirse en el primer presidente costarricense en funciones obligado a enfrentar un juicio penal.