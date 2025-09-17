Caen este año un 2,3 por ciento los viajes de turistas a Costa Rica

San José, 17 sep (Elpaís.cr).– La visitación internacional a Costa Rica experimentó una disminución del 2,3% entre enero y agosto de este año, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En ese periodo ingresaron al país 2.081.983 visitantes, es decir, 48.847 menos que en el mismo lapso de 2024.

El descenso estuvo marcado principalmente por la contracción en la llegada de turistas desde América del Norte y Europa, mercados considerados estratégicos para la industria turística costarricense.

Solo Canadá reportó una baja del 4,3% en el número de visitantes y Estados Unidos un 2,5% menos. En contraste, las cifras revelan que Sudamérica y el Caribe mostraron comportamientos positivos en sus flujos hacia el país.

Especialistas locales atribuyen la caída a factores como la ola de inseguridad que afecta al país y la depreciación del dólar frente al colón, vigente desde 2023, lo que encarece la experiencia para visitantes que manejan esa divisa.

Sin embargo, el ministro de Turismo, William Rodríguez, consideró que la coyuntura debe analizarse con cautela.

Señaló que, pese a la reducción acumulada, el mes de agosto presentó un ingreso de viajeros por vía aérea prácticamente igual al del mismo mes de 2024.

«Los escenarios de proyección —estimó Rodríguez— indican que podríamos cerrar con cifras turísticas similares a las del período 2024», sostuvo el jerarca.

Más allá de la fluctuación en la llegada de turistas, el turismo continúa siendo uno de los sectores con mayor peso económico y social en Costa Rica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el primer trimestre de 2025 el sector empleó a 90.831 mujeres y 82.376 hombres, con particular importancia para jóvenes entre 15 y 24 años y personas mayores de 60 años, para quienes representa una fuente laboral clave.

El ICT añade que alrededor de 692.000 empleos indirectos dependen de esta industria, con un marcado protagonismo de las pequeñas y medianas empresas, especialmente hoteles con capacidad menor a 40 habitaciones.

La evolución en los próximos meses será decisiva para confirmar si el país logra sostener las cifras de 2024 o si la contracción se amplía, en un sector que representa una de las principales fuentes de divisas y empleo para la economía costarricense.