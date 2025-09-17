Chaves no acudirá a sesión legislativa que debatirá levantamiento de inmunidad

San José, 17 sep (Elpaís.cr).– El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles que no asistirá el próximo lunes a la sesión del plenario legislativo en la que se discutirá la solicitud de levantarle la inmunidad para que enfrente un juicio por presunta corrupción en el denominado caso BCIE.

“No me prestaré a esa payasada de Rodrigo Arias, sus secuaces y su camarilla de los mismos de siempre”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal, en la que volvió a acusar a los diputados opositores y a las autoridades judiciales de intentar un “golpe de Estado judicial” en su contra.

Chaves aseguró que se trata de un montaje destinado a deslegitimar a su administración y a frenar lo que considera su legado político. “Yo he sido el primer presidente y el único que ha señalado la corrupción de los poderes judicial y legislativo, aunque eso haya desatado un delirio persecutorio en mi contra”, recalcó.

El trasfondo judicial

El fiscal general, Carlo Díaz, acusa a Chaves Robles del delito de concusión, es decir, de haber ejercido presiones indebidas en octubre de 2022 para beneficiar con fondos públicos a su exjefe de campaña, Federico “Chorero” Cruz. Según la acusación, un pago de casi $400.000 hecho al empresario Christian Bulgarelli —contratado por la Presidencia con recursos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)— habría terminado en un aporte de $32.000 para la compra de una vivienda por parte de Cruz.

Bulgarelli, quien inicialmente negó la participación de Chaves en el caso, se convirtió en el “testigo de la corona” de la Fiscalía y es pieza clave en el proceso. El mandatario insiste en que el publicista miente y que el expediente está construido sobre falsedades.

El pasado 30 de julio, la Corte Suprema de Justicia, en votación de 15 a 7, resolvió enviar a la Asamblea Legislativa la solicitud de supresión del fuero presidencial, un hecho sin precedentes en la historia del país. Posteriormente, una comisión de tres diputados recomendó, por mayoría, que el plenario vote a favor del levantamiento de la inmunidad.

Sesión histórica en la Asamblea

La sesión del lunes por la tarde será decisiva. Para que el retiro de la inmunidad prospere, se requieren 38 votos de los 57 diputados. De aprobarse, sería la primera vez en Costa Rica que un presidente en ejercicio es sometido a un juicio penal.

Aunque la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, había planteado la posibilidad de que Chaves asistiera al debate, el mandatario descartó esa opción al señalar que no dará “ni ápice de legitimidad” a lo que califica como “un montaje”.

“Decidí a última hora no acudir porque no tiene sentido alguno”, dijo Chaves, recordando que ya compareció durante una mañana entera ante la comisión que analizó el caso.

Mensaje a sus seguidores

El presidente también pidió expresamente a sus simpatizantes no manifestarse en las afueras de la Asamblea Legislativa, a diferencia de lo ocurrido el 22 de agosto, cuando cientos de personas se congregaron para respaldarlo durante su comparecencia ante la comisión.

“Yo les voy a pedir que no vayan a la Asamblea Legislativa el lunes… que dejen que los que tienen intereses de un golpe de Estado judicial se ahoguen en el silencio de un pueblo que nada más los observe”, sostuvo.

En tono desafiante, agregó: “Que sólo se oigan las mentiras que van a decir algunos de estos golpistas filibusteros”.

El desenlace del lunes marcará un hito en la historia política costarricense, pues de alcanzarse los votos requeridos, Chaves pasaría a ser el primer presidente en funciones obligado a enfrentar un proceso judicial.