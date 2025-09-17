China se opone firmemente a escalada de operaciones militares de Israel en Gaza, afirma portavoz de cancillería

Beijing, 17 sep (Xinhua) — Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo hoy miércoles que China se opone firmemente a la escalada de las operaciones militares de Israel en Gaza y condena todas las acciones que dañen a civiles y violen el derecho internacional.

De acuerdo con reportes periodísticos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en Israel el 15 de septiembre que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos en sus planes para destruir a Hamas. El 16 de septiembre, el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre y ataques aéreos a gran escala contra la Ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) creen que alrededor del 40 por ciento de la población de Gaza ha abandonado el lugar hasta ahora, mientras que la comisión investigadora internacional independiente de la ONU indicó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Al preguntarle al respecto durante una conferencia de prensa diaria, el portavoz Lin Jian dijo que China está sumamente preocupada por la escalada de las tensiones, y se opone a que la parte involucrada avive el fuego.

La parte china insta a Israel a escuchar las fuertes preocupaciones expresadas por la comunidad internacional, detenga sus operaciones militares en Gaza de una vez por todas, alcance un cese al fuego total y duradero lo antes posible, y evite prolongar la crisis humanitaria, añadió Lin.

«Esperamos que las partes correspondientes actúen en beneficio de la paz y la estabilidad regionales, defiendan una posición justa y una actitud responsable, y desempeñen un papel constructivo para distender la situación», agregó Lin.