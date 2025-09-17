China trabajará con todos los países para promover economía mundial abierta, dice cancillería

Beijing, 17 sep (Xinhua) — China trabajará con todos los países para promover una economía mundial abierta y rechazará todas las formas de proteccionismo, dijo hoy miércoles Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lin dijo lo anterior en una conferencia de prensa habitual cuando se le pidió que comentara un artículo publicado en una edición reciente de la revista The Economist, el cual dice que la exportación de China siguió creciendo este año y que el país está teniendo actividad comercial con socios más diversificados. El artículo indica que China está consolidando su papel en las cadenas de suministro y que el mundo está adquiriendo más productos chinos que nunca antes, y añade que las guerras comerciales y arancelarias tienen poco impacto en China.

«En medio de un entorno externo complejo y cada vez más cambiante, el comercio exterior de China ha mantenido un crecimiento estable, con una resiliencia más fuerte y una mayor vitalidad», afirmó Lin, y agregó que en los primeros ocho meses de este año, el valor total del comercio de productos de China se incrementó 3,5 por ciento interanual.

El vocero señaló que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE) se han convertido en los dos principales socios comerciales de China, y que las importaciones y exportaciones totales de China con sus socios de cooperación de la Franja y la Ruta aumentaron 5,4 por ciento durante el período.

«Los muros y las barreras al final sólo atraparán a sus constructores, mientras que la apertura de puertas y caminos puede generar beneficios mutuos y resultados de ganancia compartida», afirmó Lin.

Los hechos han demostrado que las guerras arancelarias y comerciales no pueden sacudir las ventajas comparativas acumuladas desde hace tiempo por el sector manufacturero de China, no pueden cambiar la reputación global de los productos de alta calidad de China ni pueden revertir la tendencia global de países que apoyan la liberalización y la facilitación del comercio, dijo el vocero.

«China trabajará de la mano con todos los países para seguir un camino de desarrollo abierto, promoverá con firmeza una economía mundial abierta, resistirá todas las formas de proteccionismo y compartirá oportunidades y buscará el desarrollo común mediante la apertura de alto nivel», dijo Lin.