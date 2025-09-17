Chinos usan más bicicletas ante popularidad de transporte bajo en carbono

Beijing, 17 sep (Xinhua) — Los residentes en China son propietarios de más de 200 millones de bicicletas tradicionales y otros 380 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas, lo que ofrece un fuerte impulso a los viajes con bajas emisiones de carbono, informó hoy miércoles la Asociación de Bicicletas de China.

Los habitantes urbanos chinos utilizan bicicletas o bicicletas eléctricas en aproximadamente 30 de cada 100 viajes que realizan, según la asociación.

Las cifras reflejan un cambio en China, donde más viajeros optan por alternativas de dos ruedas y bajas en carbono, en medio de una creciente conciencia ambiental.

Según estimaciones de la asociación, los viajes en dos ruedas reducen las emisiones de carbono en China en aproximadamente 10.000 toneladas por día, lo que equivale a ahorrar 6.6 millones de litros de gasolina.