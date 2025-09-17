Ciencia, tecnología e innovación para un futuro mejor en el Sur

Naciones Unidas, 17 Sep (News.un.org).- Hoy en día, la ciencia, la tecnología y la innovación son cada vez más importantes en todas las esferas de la vida del ser humano.

Con los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, algunos países en desarrollo aprovechan para saltarse etapas de desarrollo. Sin embargo, para muchos otros, este panorama en constante cambio plantea importantes retos, sobre todo en el Sur del mundo, donde los problemas de gobernanza y la lucha por innovar y adaptarse eficazmente son notables. Estos obstáculos se ven agravados por una brecha persistente en el acceso a la tecnología entre los países industrializados y los países en desarrollo, debida en gran medida a las diferencias en las capacidades tecnológicas y a la insuficiencia de los marcos de gobernanza para la difusión generalizada de la tecnología.

Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur representa un paso adelante en la reafirmación de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. Subraya que el progreso en ciencia, tecnología e innovación es esencial no solo para alcanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino también para construir un mundo más justo, participativo e inclusivo.

La ciencia, la tecnología y la innovación, claves para el desarrollo de África África no participó en las tres primeras revoluciones industriales y corre el riesgo de perderse la cuarta si no actúa con determinación. Para beneficiarse de la revolución digital, el continente africano debe invertir en educación e investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para fomentar la innovación.

Antecedentes

Para la mayoría de los países en desarrollo, alcanzar el desarrollo sostenible se ha convertido en una tarea ardua en un mundo marcado por la polarización económica, social y medioambiental, y por la indiferencia generalizada hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados de forma multilateral. La creciente brecha entre la retórica política y la realidad en los foros internacionales complica aún más las cosas.

Durante la Cumbre sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en La Habana los días 15 y 16 de septiembre de 2023, los líderes del G77 y China acordaron designar el 16 de septiembre como Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur.

La Declaración de La Habana sobre “Retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación” destaca que este papel es esencial para resolver los obstáculos para el desarrollo. Debe hacerse mediante la promoción de una mejor cooperación, el acceso equitativo a la tecnología y el uso responsable de las innovaciones científicas.

El 9 de enero de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/78/259, que proclama oficialmente el 16 de septiembre Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur. La resolución subraya la importancia de aprovechar los logros científicos y tecnológicos para el desarrollo sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 , la Agenda de Acción de Addis Abeba y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la resolución del Día se invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los miembros de los organismos especializados y los observadores en la Asamblea General, así como a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el mundo académico, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas a observar el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur. Les anima, además, a presentar «iniciativas, incluidos proyectos de cooperación en las esferas de la ciencia, la tecnología y la innovación que contribuyan al desarrollo de los países en desarrollo en esos ámbitos».

¿Sabías que…?