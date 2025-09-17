Comunidades del Pacífico Central alertan sobre proyecto de hidrógeno verde

San José, 17 Sep (Elpaís.cr).- Varias comunidades del Pacífico Central de Costa Rica —entre ellas Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes— han expresado su preocupación ante lo que describen como la posible instalación de un proyecto de hidrógeno verde en la zona, impulsado aparentemente por la empresa estadounidense DLZ.

Vecinos y vecinas relataron que desde hace algunos meses representantes de la compañía han realizado visitas y mediciones en propiedades que abarcan desde Finca La Culebra, en Abangares, hasta las instalaciones de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.

El hidrógeno verde en la estrategia nacional

El hidrógeno verde (H₂) es un energético producido mediante electrólisis del agua, proceso que la separa en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables como la solar o eólica.

Costa Rica lanzó en 2022 su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2022-2050, presentada por el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan prevé inversiones cercanas a 1.100 millones de dólares entre 2022 y 2030, con capacidad instalada de hasta 0,50 GW en electrolizadores y proyectos vinculados al transporte y la industria.

En 2024, el país recibió la aprobación de un proyecto de 25 millones de euros destinado a impulsar esta tecnología, lo que refuerza su papel en la estrategia de transición energética.

Riesgos percibidos por la población

Pese a los beneficios que promueven las autoridades y empresas, las comunidades advierten sobre dos problemas centrales: el uso intensivo del agua y la seguridad de la infraestructura.

En materia hídrica, organizaciones locales denuncian que la región enfrenta desde hace años una fuerte escasez, sobre todo en época seca, agravada por actividades extractivas en ríos como el Guacimal, Lagartos y Abangares. Un caso reciente es el de Orocú y Santa Juana en Chomes, donde familias han permanecido más de 15 días sin agua debido a la saturación de pozos por sedimentos vinculados a quebradores y sistemas de riego.

Frente a ese panorama, el anuncio de un proyecto que demandaría grandes volúmenes de agua para la electrólisis despierta inquietud: “¿No hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas?”, cuestionan líderes locales.

El segundo punto de alerta es la seguridad de las instalaciones requeridas, como tanques de almacenamiento, electrolizadores y sistemas de transporte. El hidrógeno es altamente inflamable, puede fugarse con facilidad y sus escapes resultan difíciles de detectar. Según los pobladores, la cercanía de esta infraestructura a comunidades vulnerables representa un riesgo inaceptable.

Críticas a las instituciones

Los vecinos señalan además que el discurso oficial sobre generación de empleo y desarrollo es una forma de “greenwashing” y que proyectos de este tipo reproducen un patrón de enclaves extractivos.

Apuntan directamente al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), instituciones a las que responsabilizan de abrir la puerta a proyectos privados sin tomar en cuenta los intereses de las comunidades ni garantizar su derecho humano al agua.

“Se nos impone un modelo que prioriza la inversión extranjera sobre la vida de quienes habitamos aquí”, expresaron representantes comunales.