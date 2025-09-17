Corea del Sur bota un nuevo destructor Aegis de 8.200 toneladas

Seúl, 17 sep (Sputnik).- La Armada surcoreana celebró este miércoles la botadura de un destructor Aegis de 8.200 toneladas destinado a reforzar la defensa naval y antimisiles del país, informó la agencia Yonhap.

«Una ceremonia de botadura para un nuevo destructor Aegis de 8.200 toneladas ha tenido lugar, este miércoles, el cual, una vez completado, se espera que fortalezca las capacidades de defensa naval y aérea de las Fuerzas Armadas contra los misiles norcoreanos», señaló el medio.

La ceremonia se llevó a cabo en un astillero de HD Hyundai Heavy Industries en la ciudad de Ulsan.

El buque bautizado con el nombre de Dasan Jeong Yak-yong, es el segundo de los tres destructores contemplados en el proyecto Gwanggaeto-III Batch-II.

El destructor, de 170 metros de eslora y 21 metros de manga, está equipado con avanzadas capacidades de sigilo, detección e interceptación de misiles balísticos, así como podrá portar sistemas SM-6 y SM-3 y helicóptero MH-60R SeaHawk para guerra antisubmarina.

El Dasan Jeong Yak-yong será entregado a la Armada a finales del año que viene, convirtiéndose en el quinto destructor Aegis de Corea del Sur. (Sputnik)