Detienen en Rusia un espía africano que entregó a Kiev datos sobre instalaciones militares

Moscú, 17 sep (Sputnik).- Fuerzas de orden rusas detuvieron a un africano que proporcionó a la inteligencia de Ucrania datos sobre instalaciones militares e infraestructuras críticas en la ciudad rusa de Astracán, en el delta del río Volga, informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

«El Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia frustró actividades ilegales de un ciudadano de uno de los Estados del Norte de África registrado y residente en la ciudad de Astracán», señala el comunicado de la institución.

Según el ente, el extranjero mantuvo una conexión estable a través del mensajero Telegram con un empleado del departamento principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y siguió sus órdenes.

En particular, recopiló y transmitió información sobre instalaciones militares e infraestructuras críticas ubicadas en la urbe para su posterior uso por la inteligencia extranjera contra la seguridad de Rusia.

El africano fue detenido, se inició una causa penal en su contra en virtud del artículo sobre espionaje y se optó por una medida preventiva en forma de prisión preventiva.

El FSB comentó que las operaciones operativas e investigación continúan. (Sputnik)