Diputados de Argentina rechazan veto de Milei a ley de financiamiento universitario

Buenos Aires, 18 sep (Sputnik).- La Cámara de Diputados de Argentina rechazó el miércoles el veto del presidente, Javier Milei, a la ley que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas, dando otro duro golpe político al Poder Ejecutivo.

Con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, los diputados aprobaron la «insistencia» de la ley de financiamiento a las universidades, rechazando el veto aplicado por el mandatario, constató esta agencia.

La norma, sancionada el 21 de agosto por el Senado, con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, propone la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y funcionamiento, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (6,7 millones de dólares).

La comunidad universitaria organizó en todo el país la Tercera Marcha Federal, una movilización masiva con réplicas en las principales ciudades del país y que tuvo su epicentro frente al Congreso de la capital argentina, que amaneció vallado en su perímetro para evitar que se acercaran los manifestantes.

También el miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia sanitaria pediátrica, con 180 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

Con este doble triunfo de la oposición en Diputados, las dos leyes que rechazó Milei por considerar que atentaban contra el equilibrio fiscal pasarán ahora al Senado, que también debe reunir dos tercios de los votos para tumbar de manera definitiva el veto del presidente.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto con la actual gestión por el ajuste fiscal del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El resultado de la votación en Diputados fue acompañada por vítores y aplausos en las inmediaciones del parlamento, en una protesta convocada por el Centro Interuniversitario Nacional, que integran los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical Universitario, conformado por seis gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina, el gremio más representativo del alumnado.

La ley de Financiamiento Universitario tiene un costo fiscal del 0,23 por ciento del producto interior bruto, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. (Sputnik)