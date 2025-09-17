Yakarta, 17 sep (Sputnik).- El Sudeste Asiático está cerca de una ola de revoluciones de colores, en la que la principal fuerza impulsora será la llamada generación Z (las personas nacidas entre mediados o finales de la década de 1990 y principios de la de 2010), según declaró a Sputnik el experto indonesio en política Faraz Rahman.

Indonesia fue recientemente escenario de graves disturbios masivos que estallaron inicialmente por la decisión del Gobierno de aprobar un aumento salarial de 3.000 dólares mensuales a los diputados. Durante las protestas, los manifestantes provocaron destrozos en la infraestructura, saquearon viviendas y quemaron edificios públicos, dejando al menos 10 muertos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La tensión comenzó a disminuir después de que el presidente Prabowo Subianto revocara la subida de sueldos a los legisladores.

Según el experto, en el epicentro de estos eventos se encuentra precisamente la generación Z.

«Me atrevería a decir que, con estas tendencias, el Sudeste Asiático está al borde de una ola de revoluciones de colores. Y será la generación Z su fuerza motriz. Quién está detrás de esto es una cuestión compleja que requiere mayor análisis», dijo Rahman.

Al explicar el ciclo de escalada de la violencia en las protestas, identificó un patrón recurrente.

«Definitivamente se observa un patrón: el descontento con una ley nueva o incluso antigua que, de alguna manera, beneficia a comunidades privilegiadas, como los parlamentarios. Luego, las manifestaciones organizadas derivan en disturbios. Las autoridades toman medidas y, en algún momento, recurren al exceso de fuerza», explicó.

Todo esto, añadió Rahman, actúa como «detonante para una escalada total». (Sputnik)