Exportaciones de Japón a EE. UU. caen por quinto mes en agosto

Tokio, 17 sep (Xinhua) — Las exportaciones de Japón hacia EE. UU. descendieron por quinto mes consecutivo en agosto, especialmente las automovilísticas, que se desplomaron un 28,4 por ciento por la política arancelaria estadounidense, según datos del Gobierno publicados hoy miércoles.

El Ministerio de Finanzas japonés dijo que las exportaciones de agosto a EE. UU. sumaron 1,3855 billones de yenes (unos 9.500 millones de dólares estadounidenses), un retroceso del 13,8 por ciento interanual. Las exportaciones automovilísticas representaron gran parte del desplome, con una caída superior al 25 por ciento.

Entretanto, las importaciones japonesas desde EE. UU. aumentaron un 11,6 por ciento, hasta los 1,0615 billones de yenes, el primer incremento en siete meses impulsado por la compra de más aeronaves.

Las exportaciones totales del país, correspondientes a agosto, se mantuvieron en 8,4252 billones de yenes, con un descenso interanual del 0,1 por ciento.

La balanza comercial refleja un déficit de 242.500 millones de yenes, el segundo consecutivo en dos meses.