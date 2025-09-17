Expresidente brasileño Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

Río de Janeiro, 17 sep (Xinhua) — El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) fue diagnosticado con cáncer de piel en etapa inicial, informó hoy miércoles el Hospital DF Star de Brasilia.

El centro médico detalló a la prensa que las lesiones cutáneas extirpadas el domingo corresponden a un carcinoma de células escamosas in situ, también conocido como enfermedad de Bowen, una fase inicial de cáncer de piel que afecta únicamente la capa más superficial de la epidermis y no presenta carácter invasivo.

Aunque no se disemina a otros órganos, los especialistas advirtieron que requiere seguimiento permanente y evaluaciones periódicas para evitar complicaciones. El equipo médico, encabezado por el cirujano Cláudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, recomendó vigilancia clínica estricta.

Bolsonaro, quien la semana pasada fue condenado a 27 años de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022, recibió el alta hospitalaria este miércoles tras haber sido internado el martes por un cuadro de vómitos, mareos, caída de presión arterial y un episodio de pre-síncope.

El hospital señaló que el exmandatario presentó mejoría de los síntomas y de la función renal después de hidratación y medicación intravenosa, y que se encuentra en condiciones estables para continuar su recuperación en casa.

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado, por el plan para desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y socavar las instituciones del país.

El STF también indaga la presunta colaboración de Bolsonaro y de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en supuestas gestiones para promover sanciones internacionales contra el Ejecutivo brasileño y magistrados del STF.