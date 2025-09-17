Expresidente brasileño Bolsonaro sigue hospitalizado con anemia y problemas renales

Río de Janeiro (Brasil), 17 sep (Sputnik).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), que fue hospitalizado la tarde del lunes, sigue ingresado en el Hospital DF-Star de Brasilia, y aunque su estado ha mejorado sigue con anemia y problemas renales, según el boletín médico divulgado esta mañana.

«Los exámenes evidenciaron la persistencia de la anemia y alteración de la función renal, con elevación de creatinina», destacó el equipo médico en la nota.

Bolsonaro llegó al hospital deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial, según el centro.

Se le realizaron exámenes y de imagen, así como una resonancia magnética en el cráneo, que «no mostró alteraciones agudas».

Tras la internación, presentó una «mejora parcial» después de ser hidratado y recibir medicamentos, y volverá a ser examinado a lo largo de este miércoles para decidir si permanece un poco más o si recibe el alta.

El líder ultraderechista se encuentra en arresto domiciliario en su casa de Brasilia desde principios de agosto, pero tiene permiso para ir al hospital en caso de urgencia.

La semana pasada fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar el intento de golpe de Estado tras la derrota electoral de 2022, y se espera que ingrese en la cárcel en los próximos meses. (Sputnik)