FECOP refuerza la lucha contra la pesca ilegal con capacitación a jueces, fiscales y cuerpos policiales

San José, 17 Set (Elpaís.cr).– La Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP), en alianza con el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y la organización Humane World for Animals (HWA), reforzó esta semana la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR) con la cuarta edición de un curso especializado en detección, investigación y judicialización de delitos pesqueros.

El encuentro se realizó los días 11 y 12 de setiembre en Punta Leona, con la participación de más de 30 jueces, fiscales, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Guardacostas e INCOPESCA, quienes recibieron formación teórica y práctica sobre la aplicación de la Ley de Pesca y la normativa internacional.

En cuatro años, más de 140 funcionarios del sistema de justicia, cuerpos policiales y entes de fiscalización han pasado por esta capacitación, consolidando un espacio que busca reducir la impunidad frente a delitos pesqueros y proteger actividades económicas clave, como la pesca turística, valorada en más de USD $520 millones anuales.

Innovación tecnológica en la formación

Una de las novedades de la edición 2025 fue el uso de realidad virtual para simular abordajes de buques sospechosos de pesca ilegal, lo que permitió a los participantes practicar procedimientos de investigación y recabar pruebas en escenarios realistas, sin incurrir en los riesgos y altos costos de movilizar embarcaciones.

“El curso permite que jueces, fiscales y policías comprendan mejor la legislación y el lenguaje técnico de las pesquerías, lo que facilita analizar con mayor claridad los casos que enfrentan”, destacó Moisés Mug, director de Ciencia de FECOP.

Impacto económico y ambiental

La pesca ilegal en Costa Rica representa pérdidas millonarias. Según estimaciones, entre 2010 y 2015 el país perdió USD $84 millones solo en la pesca de atún, mientras que a nivel global el perjuicio asciende a USD $154 mil millones anuales.

En el ámbito local, estas prácticas incluyen la incursión de barcos extranjeros en áreas protegidas, la captura de especies vedadas y la pesca de pez vela con palangre y carnada viva dentro de las 30 millas de la costa, que provoca la muerte de unas 19 mil piezas al año, afectando directamente a la pesca turística y deportiva.

Mirada integral contra la impunidad

El curso reunió representantes del Poder Judicial, la Fiscalía Ambiental, cuerpos policiales y autoridades ambientales, lo que permitió un abordaje multidisciplinario.

“El encuentro es positivo porque coordina actores con diferentes fortalezas: legal, investigativa, policial y científica, lo que resulta fundamental para una aplicación más efectiva de la justicia”, explicó John Vargas, del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ.

Por su parte, Mónica Espinoza, de Global Fishing Watch, subrayó la importancia del intercambio de información entre instituciones para fortalecer decisiones judiciales y proteger tanto la biodiversidad como la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.

“Un funcionario público debidamente capacitado tiene mayor objetividad y conocimiento para tomar decisiones. Estos talleres contribuyen enormemente a satisfacer el interés público, especialmente en un tema tan sensible como la pesca ilegal”, añadió Edwin Salazar, del Departamento de Fiscalización de INCOPESCA.

Compromiso con la sostenibilidad

FECOP señaló que continuará impulsando la capacitación de funcionarios y el fortalecimiento de alianzas público-privadas para crear comunidades costeras sostenibles, promoviendo prácticas pesqueras responsables y la conservación de los recursos marinos.