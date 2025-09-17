Hong Kong construirá red internacional de «puertos asociados» y preparará corredor de transporte marítimo ecológico

Hong Kong, 17 sep (Xinhua) — El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) de China establecerá relaciones de «puertos asociados» con regiones de la parte continental de importancia estratégica para la colaboración, así como con regiones dentro del marco de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y se preparará para el desarrollo de un corredor de transporte marítimo ecológico, de acuerdo con John Lee, jefe ejecutivo de la RAEHK.

Al pronunciar su discurso sobre políticas hoy miércoles, Lee precisó que el Gobierno de la RAEHK está extendiendo activamente las fuentes de carga de Hong Kong, promoviendo el transporte intermodal (ferrocarril, mar, tierra y río) desde las provincias y ciudades de la parte continental hacia los mercados internacionales a través de Hong Kong.

Actualmente, la carga originada en Chongqing y Chengdu puede ser enviada por servicio intermodal ferroviario-marítimo al puerto de Yantian en Shenzhen o al golfo de Beibu en Guangxi, para luego ser transbordada a las terminales de contenedores de Kwai Tsing.

Esta posibilidad aprovecha plenamente las fortalezas complementarias de los puertos involucrados, logrando beneficios mutuos, detalló el jefe ejecutivo.