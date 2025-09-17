Inauguran III Feria Internacional de Telecomunicaciones Venezuela

Caracas, 17 sep (Xinhua) — Autoridades venezolanas inauguraron hoy miércoles la III Feria Internacional de Telecomunicaciones Venezuela (Fitelven) en Caracas, con la participación de más de 140 empresas nacionales e internacionales.

«Es una ventana para el mundo, de las capacidades de Venezuela, del esfuerzo, del empeño de Venezuela», manifestó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue la encargada de inaugurar el evento.

Desde el Poliedro de Caracas (sur), la segunda al mando del Ejecutivo destacó que el sector de las telecomunicaciones es un eje que respalda el crecimiento económico de la nación conjuntamente con otros sectores de la agenda económica.

«Si la economía venezolana crece, el Motor Telecomunicaciones crece y viceversa (…) es un sector que transversaliza la economía», reiteró.

Comentó que en la nación suramericana han aumentado la cantidad de suscriptores de internet y ya se registran más de 17,5 millones y más de 22,5 millones de usuarios en internet móvil.

Asimismo, recordó que las habilitaciones que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para la prestación del servicio de fibra óptica han crecido 283 por ciento.

El Motor de las Telecomunicaciones, precisó, aportó 7,13 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, durante el primer semestre de este año.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Márquez, precisó que en la Fitelven participan 138 empresas de telecomunicaciones nacionales y seis internacionales.

Durante este año, sostuvo, hubo logros en el despliegue de internet por fibra óptica: «aproximadamente crecimos un 338 por ciento».

El mercado nacional, apuntó Márquez, consume actualmente 13 terabytes, con una proyección de alcanzar 25 terabytes en los próximos años.

La Feria Internacional de Telecomunicaciones Venezuela estará abierta al público hasta el 21 de septiembre, con más de cinco exhibiciones, cursos, ponencias, foros, conferencias y más de 250 estands.