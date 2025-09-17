Israel lanza una amenaza a Europa

Bruselas, 17 Sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, amenazó este miércoles con una respuesta a Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas por la Comisión Europea contra el país hebreo.

«Israel continuará luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarlo mientras está inmerso en una guerra existencial. Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas», escribió el funcionario en su cuenta de X.

Dentro de las medidas propuestas por la Unión Europea contra el país hebreo están la aplicación de aranceles por 227 millones de euros, la suspensión de apoyo financiero por unos 20 millones y sanciones a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes.

