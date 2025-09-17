Israel: más éxodo que llegadas en el año anterior

Tel Aviv, 17 sep (Sputnik).- La Oficina Central de Estadística (OCE) israelí publicó su informe anual este miércoles en el que señala que más israelíes abandonaron el país durante el último año que los que emigraron.

El saldo migratorio negativo es un dato que no gusta a los gobiernos, y la autoridad israelí en materia de estadística publicó que, durante el último año, aproximadamente 79.000 israelíes emigraron, mientras que llegaron unos 25.000 nuevos inmigrantes.

La OCE indicó que otras 5.000 personas ingresaron mediante reunificación familiar y unos 21.000 israelíes regresaron tras un tiempo en el extranjero. Las cifras muestran que las salidas superaron significativamente a las llegadas, continuando una tendencia que ha suscitado preocupación entre los responsables políticos y los demógrafos.

La guerra contra Hamás en Gaza ha sido un factor ineludible a la hora de buscar razones del aumento emigratorio, sin embargo, desde antes del conflicto bélico, tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, miles de israelíes comenzaron a abandonar el país cuando el gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó su campaña de “reforma judicial”.

Las modificaciones constitucionales buscaban, y aún buscan, limitar el poder judicial frente al ejecutivo. Cientos de miles de israelíes se manifestaron durante un año completo contra esto, muchos lo siguen haciendo, y otros muchos optaron por irse.

“Elegimos Chipre porque está cerca de Israel, para poder aún visitar a familia y amigos, pero hacer la vida en otro lugar, sentimos que la situación política y social en nuestro país nos expulsaba”, cuenta Aya Shnider a la agencia Sputnik, quien se fue con su marido y tres hijos a la isla cercana.

Antes del fin de año judío

La OCE publica los datos de población pocos días antes del fin de año judío, Rosh Hashaná (en hebreo significa cabeza de año), indicando que la población israelí es de unos 10,148 millones de habitantes, tras haber superado los 10 millones el año pasado. De ese total, aproximadamente 7,707 millones son judíos y otros grupos étnicos, lo que representa el 78,6 % de la población, y aproximadamente 2,104 millones son árabes, lo que representa el 21,4 %. Otros 260.900 residentes son extranjeros.

El año pasado, nacieron 181.614 bebés y murieron 51.888 personas. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta finales de ese año, 1.267 civiles y soldados murieron en la guerra, lo que representa aproximadamente el 2,5 % del total de muertes. El cáncer se mantuvo como la principal causa de muerte con un 23,5 %, seguido de las enfermedades cardíacas con un 12,2 %.

Entre los judíos israelíes mayores de 20 años, la identidad laica sigue siendo la más común. Alrededor del 42,7 % de los judíos se describen como laicos, ligeramente por debajo del 43,5 % del año anterior. La proporción de quienes se identifican como “tradicionales pero poco religiosos” aumentó del 18,9 % al 21,5 %. Quienes se identifican como “tradicionales y religiosos” disminuyó del 13 % al 12 %. Los judíos religiosos y ultraortodoxos representaron el 12 % y el 11,4 %, respectivamente.

Datos económicos y de salud

El salario bruto mensual promedio en Israel alcanzó los 22.013 shékels (6580 dólares), mientras que el salario neto promedio fue de 18.237 shékles (5453 dólares). La tasa nacional de empleo se mantuvo por encima del 60 %, pero experimentó un ligero descenso con respecto al año anterior. El israelí promedio trabajaba 34,8 horas semanales.

Los datos de vivienda mostraron que el 62,7 % de los israelíes residen en apartamentos de su propiedad, y el 34,3 % de ellos está pagando hipotecas.

En cuanto a los indicadores de salud, el 20,5 % de los adultos mayores de 21 años declaró fumar de forma regular u ocasional. Alrededor del 54,4 % de los adultos tenía sobrepeso, obesidad u obesidad severa, mientras que solo el 33,7 % cumplía con las recomendaciones nacionales de ejercicio.

Alrededor del 27,4 %, o 1,7 millones de personas, afirmaron tener dificultades para cubrir los gastos del hogar. Alrededor del 23,3 % declaró evitar la atención dental necesaria debido a dificultades económicas.

Además, el 25,8 % afirmó sentirse estresado siempre o con frecuencia, y el 21,6 % afirmó sentirse solo al menos a veces. Casi una cuarta parte (el 22,1 %) declaró haber sufrido discriminación durante el último año. (Sputnik)