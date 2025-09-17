Moscú, 17 sep (Sputnik).- La Unión Europea (UE) planea introducir nuevas medidas contra bancos y refinerías en India y China que participan en el comercio de petróleo ruso, informó el diario alemán Handelsblatt, citando a funcionarios y diplomáticos de alto rango de la UE.

«La UE planea introducir nuevas sanciones contra bancos y refinerías de petróleo en India y China que participan en el comercio de petróleo ruso», escribe el medio.

El bloque también planea ampliar la lista de buques de la llamada «flota fantasma» de Rusia en el marco del nuevo paquete de sanciones.

Además, quiere dificultar la emisión de visados a rusos estableciendo normas uniformes.

«La UE pretende dificultar la emisión de visados a ciudadanos rusos (…) Ahora, la comisión quiere introducir normas uniformes y así lograr que Italia, Francia, España y Grecia también restrinjan significativamente la emisión de visados», indicó el medio.

Según el diario, se espera que el nuevo paquete de sanciones contra Rusia sea presentado este viernes.

Anteriormente, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, se negó a comentar si la UE está considerando la posibilidad de introducir aranceles contra China en el marco del 19 paquete de sanciones contra Rusia, tras el llamado del presidente de EEUU, Donald Trump, a dar ese paso.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, declaró que los llamados de EEUU al Grupo de los SIete (G7) para imponer aranceles a China por importar petróleo de Rusia son un ejemplo de intimidación y coerción económica, y que China dará una respuesta resuelta y defenderá su seguridad si sus intereses se ven afectados.

El pasado 14 de agosto, Arianna Podesta, portavoz de la CE, anunció que la UE está elaborando el 19 paquete de sanciones antirrusas y planea aprobarlo en septiembre.

Según la base de datos Castellum.AI, se activaron casi 21.700 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el inicio de su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)