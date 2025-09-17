Llegan a Venezuela cinco niños que se encontraban retenidos en EEUU

Caracas, 17 sep (Xinhua) — Cinco niños que se encontraban retenidos en Estados Unidos regresaron hoy miércoles a Venezuela junto a 180 migrantes, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informaron las autoridades.

«Hoy celebramos un milagro: 5 niños que estuvieron secuestrados en EEUU han sido rescatados y regresan a su hogar», difundió el programa Gran Misión Vuelta a la Patria en su canal de la red social Telegram.

El vuelo 68, desde que se activó el plan este año, llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el céntrico estado La Guaira, que sirve a Caracas, con 185 venezolanos procedentes de Estados Unidos, entre los que se encontraban cuatro niños y una niña.

Los menores «fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos», señaló la publicación.

«Han enfrentado una experiencia difícil, ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza», añadió.