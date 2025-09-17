Nicaragua construye nuevo estadio de fútbol

Por
-
0
0
Managua, 17 sep (Prensa Latina) La construcción del Estadio de fútbol “Miguel Chocorrón Buitrago” alcanzó el 97 por ciento, y en las próximas semanas podría ser inaugurada esta obra certificada por la FIFA, informó hoy el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
Durante un recorrido de supervisión, Moreno destacó que el proyecto forma parte de los programas impulsados por el Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en beneficio de la juventud y del pueblo nicaragüense.

El funcionario explicó que la infraestructura cuenta con un campo de juego e iluminación ya terminados y certificados, además de un edificio principal con áreas de público totalmente listas, cuatro camerinos, salas para arbitraje, video arbitraje, atención médica y oficinas administrativas, cumpliendo con los estándares internacionales de competencia.

“Estamos completando detalles de seguridad, barandales y condiciones técnicas, pero los sistemas de iluminación, agua potable, saneamiento y comunicaciones ya están finalizados”, precisó.

Por su parte, el delegado de la Presidencia, Maurice Ortega Murillo, subrayó que la nueva instalación se entregará a la juventud, las familias y a los deportistas del país como una infraestructura de primer nivel.

El estadio Miguel Chocorrón Buitrago se integra al Complejo Deportivo Dignidad, junto al estadio Stanley Cayasso, cuyas obras iniciarán este mismo mes.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí