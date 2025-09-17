OIJ advierte que recortes al presupuesto judicial fortalecen al crimen organizado

San José, 16 sep (Elpaís.cr).– El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, lanzó este martes una advertencia contundente ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios: cada colón que se le recorta al OIJ o a la Fiscalía constituye “un espaldarazo al crimen organizado”.

Zúñiga compareció junto con el fiscal general, Carlo Díaz, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2026. Ambos jerarcas denunciaron que el Ministerio de Hacienda se negó a trasladar los recursos para plazas previamente aprobadas por el Congreso, mientras sí destinó fondos a la Fuerza Pública.

“Si fuera parejo para todos, se entendería. Me alegra por la Fuerza Pública, pero también deberían dársela al OIJ y al Ministerio Público”, cuestionó el jefe judicial, quien pidió a los legisladores restituir los recursos necesarios para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

Déficit de plazas y contradicciones en seguridad

El Ministerio Público reveló que de las 75 plazas aprobadas por los diputados para 2025, Hacienda solo trasladó presupuesto para 22.

“Tenemos una deficiencia estructural de 134 plazas de fiscales, más una cifra similar de personal técnico. Estamos funcionando con un 20% menos de personal del requerido”, detalló el fiscal Carlo Díaz.

En el caso del OIJ, Zúñiga subrayó la urgencia de crear más plazas en zonas críticas para el ingreso de droga como Bahía Drake, Golfito, Punta Burica y Cabo Velas. “Cada recorte nos limita para dar respuesta en los puntos de mayor riesgo del país”, insistió.

El presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2026 asciende a ₡532.837 millones, apenas un 0,2% más que en 2025, lo que equivale al 4,16% del presupuesto nacional. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, reconoció que el plan se ajusta a las directrices de Hacienda y cubre solo las necesidades mínimas de operación. “Es una inversión indispensable para la seguridad de las familias y comunidades de Costa Rica”, aseguró.

Tensiones en la Asamblea Legislativa

La comparecencia estuvo marcada por fuertes cuestionamientos políticos. La diputada liberacionista Sonia Rojas reprochó al Ejecutivo no girar recursos ya aprobados para la Fiscalía y el OIJ: “Los discursos no van a solucionar los problemas de inseguridad, lo que se necesitan son recursos”.

En contraste, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, acusó al Poder Judicial de ineficiencia: “Por un lado dicen que no tienen plata, pero por otro les sobra porque no son capaces de gastar lo que se les asigna. Eso no es justo con la ciudadanía”.

Otros legisladores, como Jonathan Acuña (FA), defendieron la necesidad de fortalecer a los órganos judiciales. “Yo quiero un OIJ con todas las herramientas para hacer frente al crimen organizado. No se trata de dar menos, sino de garantizar que tengan capacidad de respuesta”, sostuvo.

Por su parte, José Joaquín Hernández (PLN) y Vanessa Castro (PUSC) llamaron a un esfuerzo conjunto de los tres poderes de la República para enfrentar la inseguridad. “Si no hacemos algo, vamos a perder el país, no podemos seguir viéndonos como enemigos”, advirtió Hernández.

Productividad con recursos limitados

El director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow, informó que el 80% del gasto se destina a recursos humanos y que en los últimos años se ha logrado una reducción del 14% en los expedientes en trámite, así como un aumento del 7,4% en productividad. Además, destacó la implementación del expediente electrónico en materia penal y la digitalización de 1,8 millones de escritos en el primer semestre de este año.

No obstante, las autoridades insistieron en que persisten necesidades urgentes sin financiamiento, entre ellas 1.335 plazas en despachos penales, la creación de una jurisdicción especializada para pueblos indígenas con 146 plazas, custodios para el OIJ y refuerzos en la Sala Constitucional.

Una lucha que exige unidad nacional

Zúñiga recalcó que la lucha contra la criminalidad no se ganará con discursos ni con enfrentamientos políticos, sino con unidad nacional. “Se necesita un consenso país para poder articular. Nada se logra con discursos llenos de populismo y odio, buscando réditos privados”, sentenció.

El presupuesto nacional para 2026 continúa en análisis dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que actualmente escucha a distintos sectores del aparato estatal para valorar la idoneidad de la propuesta del Ejecutivo.