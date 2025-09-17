Producción acumulada de mayor base de gas de esquisto de China alcanza 100.000 millones de metros cúbicos

Chengdu, 18 sep (Xinhua) — La mayor base de producción de gas de esquisto de China, situada en el sur de la Cuenca de Sichuan, en la provincia suroccidental china de Sichuan, ha logrado una producción acumulada superior a los 100.000 millones de metros cúbicos, lo que la convierte en el primer yacimiento de gas de esquisto del país en alcanzar este hito.

A pesar de las complejas condiciones geológicas, que incluyen enterramientos profundos y capas delgadas, PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company y sus socios desarrollaron tecnologías clave como el modelado geológico en 3D, la perforación optimizada y la fracturación de precisión, lo que permitió una extracción eficiente de reservas difíciles.

De enero a agosto, el yacimiento añadió 237 nuevos pozos y 4.500 millones de metros cúbicos de capacidad.

La producción diaria superó los 48 millones de metros cúbicos, cifra que representó un máximo histórico. Se espera que la producción anual sobrepase los 16.000 millones de metros cúbicos a finales de año, lo que representa un 60 por ciento de la producción de gas de esquisto de China y el 7 por ciento de la producción total de gas natural, según la empresa.

Desde que comenzó la producción del primer pozo de gas de esquisto, la base ha aportado más de 1,5 billones de metros cúbicos de reservas probadas y más de 2.300 pozos en funcionamiento, lo que consolidó su papel como pilar de la seguridad energética del país e importante impulso del futuro crecimiento del suministro del gas.

Se considera que el gas de esquisto, que es principalmente metano, es una fuente de energía limpia y nueva.