Putin destaca las relaciones amistosas de la India y Rusia tras conversación con Modi

Moscú, 17 sep (Sputnik).- Las relaciones entre la India y Rusia son de carácter confiable y amistoso, declaró este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, después de sostener una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi.

«En la historia contemporánea, en la historia más reciente, para ser exactos, desde los tiempos de la Unión Soviética y luego durante la era de la nueva Rusia, las relaciones entre la India y Rusia han sido excepcionalmente confiables, amistosas y, sin duda, suprapartidistas», afirmó Putin durante una videoconferencia con miembros del Gobierno.

Las relaciones entre Rusia y la India, agregó, se basan es un consenso nacional de ambos Estados.

Según el mandatario ruso, la India persigue una política independiente y soberana bajo el liderazgo de Modi y logra buenos resultados económicos.

Más temprano este miércoles, Putin aseguró haber realizado una llamada telefónica a su homólogo indio para felicitarlo por su 75 cumpleaños, quién a su vez transmitió sus mejores deseos al Gobierno ruso. (Sputnik)