Reino Unido y Estados Unidos cierran un acuerdo tecnológico durante la visita de Trump

Londres, 17 sep (Xinhua) — Reino Unido y Estados Unidos cerraron un pacto tecnológico multimillonario durante la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar los campos en rápido crecimiento como inteligencia artificial (IA), computación cuántica y energía nuclear, informó el martes el Gobierno británico.

El Acuerdo de Prosperidad Tecnológica tiene como objetivo acelerar la investigación en IA para el desarrollo de nuevos medicamentos, tratamientos más rápidos y una mejor atención oncológica, al tiempo que apoya proyectos nucleares civiles, según un comunicado oficial.

Como parte del acuerdo, Microsoft invertirá 30.000 millones de dólares estadounidenses en infraestructura de IA en Reino Unido, mientras que Google abrirá un centro de datos en Waltham Cross, Hertfordshire, como parte de una inversión de miles de millones de dólares en el país europeo durante dos años.

Sin embargo, los críticos han advertido sobre la creciente dependencia británica de Estados Unidos y su tecnología, con las consecuencias que puede conllevar.

El medio estadounidense Politico citó a Gaia Marcus, del instituto de investigación independiente Ada Lovelace, quien advirtió de que «no nos debemos centrar únicamente en las cifras de hoy si el costo es el monopolio tecnológico del mañana, lo que limitaría nuestra capacidad para buscar alternativas en el futuro».

Chi Onwurah, presidente del Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de los Comunes, advirtió que «la verdadera soberanía tecnológica no puede significar depender de un solo inversionista o país».

Trump llegó a Londres el martes por la noche para su segunda visita de Estado a Reino Unido. Casi 100 manifestantes se reunieron esa noche en las calles, frente al castillo de Windsor, coreando consignas contra la visita y ondeando pancartas con lemas como «Stop al odio, stop a Trump» y «El odio nunca ha hecho grande a ninguna nación».

Organizada por el grupo Stop Trump Coalition, se espera que decenas de miles de personas salgan a las calles de Londres hoy miércoles para protestar contra el presidente de Estados Unidos.