Reserva Federal de EEUU recorta tasa de interés en 25 puntos básicos

Washington, 17 sep (Xinhua) — La Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy miércoles reducir el rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales en 25 puntos básicos a entre 4 y 4,25 por ciento, el primer recorte desde diciembre de 2024.

Indicadores recientes señalan que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. Las ganancias en empleo bajaron de ritmo y la tasa de desempleo subió un poco, pero permanece baja. La inflación subió y se mantiene un tanto elevada, dijo en una declaración después de una reunión sobre políticas, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el principal órgano de elaboración de políticas monetarias del Sistema de la Reserva Federal.

«En apoyo a sus objetivos y en vista del cambio en el equilibrio de riesgos, el comité decidió reducir el rango objetivo de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual para llegar a entre 4 y 4,25 por ciento», indicó la declaración. «Al considerar ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de los fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, las perspectivas de evolución y el equilibrio de riesgos».

El FOMC reiteró su compromiso de apoyar el empleo máximo y de regresar la inflación a su objetivo de dos por ciento.

Los 12 miembros del FOMC, incluyendo a Lisa Cook y Stephen Miran, asistieron a la reunión. Aunque 11 miembros votaron a favor del recorte de 25 puntos base, Miran votó en contra de la acción y se pronunció por un recorte de 50 puntos básicos.

El lunes, la corte federal de apelaciones rechazó el intento del presidente Donald Trump por destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, apenas unas horas antes de que comenzara la reunión de dos días de la Fed.

También el lunes, el Senado estadounidense confirmó por un estrecho margen a Stephen Miran, uno de los principales asesores económicos de Trump, para prestar sus servicios en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para suceder a Adriana Kugler, quien renunció a la junta a principios de agosto.

Miran prestó juramento el martes y se espera que permanezca en el cargo hasta concluir lo que restaba del periodo de Kugler que terminaría el 31 de enero de 2026.

Junto con su decisión de política, el FOMC dio a conocer proyecciones económicas actualizadas y pronosticó un crecimiento real de PIB estadounidense de 1,6 por ciento en 2025, de 1,8 por ciento en 2026, de 1,9 por ciento en 2027 y de 1,8 por ciento en 2028.

Las cifras se ubican ligeramente por arriba de las proyecciones de junio de 1,4 por ciento, 1,6 por ciento y 1,8 por ciento de 2025 a 2027, respectivamente.

La Fed proyectó que la tasa media de desempleo permanecerá en 4,5 por ciento en 2025, bajará a 4,4 por ciento en 2026 y se reducirá aún más a 4,3 por ciento en 2027.