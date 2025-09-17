Rusia está dispuesta a profundizar sus lazos económicos y energéticos con EEUU

Moscú, 17 sep (Xinhua) — Rusia está dispuesta a profundizar la cooperación económica y energética con Estados Unidos, dijo hoy miércoles el viceministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov.

Afirmó que los dos países mantienen contacto a través de varios canales, y que los temas económicos están en la agenda.

«Puedo mencionar Sakhalin-1 como el ejemplo más obvio del trabajo que ha comenzado en esta área (…) Sin embargo, hay otras áreas. Estamos dispuestos a profundizar estas discusiones y estamos abiertos a la cooperación práctica», declaró, refiriéndose al proyecto de petróleo y gas en la isla de Sakhalin.

El diplomático indicó que Moscú estaba decepcionado con la decisión reciente de Washington de endurecer los requisitos de las visas de no inmigrantes para los ciudadanos rusos.

Manifestó que la decisión va en contra de los esfuerzos recientes para mejorar las relaciones bilaterales y pidió a Estados Unidos que revise las nuevas restricciones.

El 6 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas reglas para la solicitud de visados, según las cuales los ciudadanos rusos solo pueden solicitar visas de no inmigrantes en embajadas específicas del extranjero.