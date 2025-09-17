Rusia lanzará primer módulo de nueva estación orbital en 2028

Moscú, 17 sep (Xinhua) — Rusia tiene planeado lanzar el primer módulo de su nueva estación espacial orbital en 2028, dijo hoy miércoles Dmitry Bakanov, jefe de la corporación estatal espacial rusa Roscosmos.

Bakanov indicó que la nueva estación espacial rusa servirá como un punto de lanzamiento hacia la Luna y agregó que se probarán tecnologías especiales en la nueva estación para el despliegue adicional de la infraestructura de apoyo a la vida humana en la Luna.

En 2022, Roscosmos anunció planes de abandonar la Estación Espacial Internacional (EEI) después de 2024 y de comenzar a construir la propia estación de servicio orbital de Rusia. En 2023, anunció una extensión de su operación en la EEI hasta 2028.

Un total de 608.900 millones de rublos (alrededor de 7.300 millones de dólares) han sido asignados para financiar el proyecto, detalló Roscosmos.