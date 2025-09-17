Trasladan a México desde Paraguay a líder de organización criminal

Ciudad de México, 17 sep (Prensa Latina) El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García informó hoy que se efectúa el traslado a México desde Paraguay de Hernán Bermúdez, exfuncionario del estado de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora.

Gracias al trabajo coordinado de varias instituciones como la Cancillería y el Gabinete de Seguridad, “con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán ‘N’ a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, detalló el titular.

En un mensaje en la red social X, acompañado por una imagen del individuo a los pies de una escalerilla de avión, García agradeció la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, que notificó la decisión de expulsar al sujeto por no contar con un ingreso ni estancia regular en aquel país.

Según precisó, el detenido será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social 1 para continuar su proceso jurídico.

“Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”, aseveró.

Al responder este miércoles una pregunta sobre la reciente captura de Bermúdez, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró muy importante el esclarecimiento de los hechos relacionados con el sujeto y subrayó que las indagatorias están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La investigación la hace la Fiscalía y nosotros no le vamos a decir a la Fiscalía ‘investiga esto y esto no’. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero”, sostuvo.

Mencionó que Adán Augusto López, senador por el gobernante partido Morena y quien fue gobernador de Tabasco cuando Bermúdez era secretario de Seguridad, “está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario”, lo cual “dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia” FGR.

Sheinbaum señaló igualmente la relevancia de conocer cómo “fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024”.

“La idea es que venga aquí y que aquí declare, y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer”, enfatizó.

Autoridades de México anunciaron el viernes la detención en Paraguay de Bermúdez, quien cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro en Tabasco, y una Notificación Roja emitida en julio por Interpol.

La captura se suma a una serie de golpes a la delincuencia organizada propinados desde el inicio del actual Gobierno, el pasado 1 de octubre.

Datos oficiales revelan que desde entonces y hasta el 8 de septiembre último, las fuerzas del orden en México detuvieron a 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto e incautaron 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga.