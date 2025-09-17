Uno de los asteroides más grandes del año pasará cerca de la Tierra el 18 de septiembre

Moscú, 17 sep (Sputnik).- Uno de los asteroides más grandes del año pasará este jueves cerca de la Tierra, a una distancia ligeramente mayor que el diámetro de la órbita de la Luna, advirtió este miércoles el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

«Uno de los asteroides más grandes del año, 2025 FA22, pasará mañana, 18 de septiembre, a una distancia ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar desde la Tierra», señala el comunicado.

Detalla que el objeto espacial se encontrará a su distancia mínima del planeta cerca de las 10.00 hora de Moscú (GMT+3).

Según los científicos, el tamaño promedio del cuerpo es de 166 metros y su longitud, de 290 metros. Su masa es aproximadamente 1.000 veces mayor que la del meteorito de Cheliábinsk.

Este último, que cayó en la provincia homónima de los Urales el 15 de febrero de 2013, alcanzó un tamaño de unos 19,8 metros. No hubo víctimas humanas, pero más de 1.600 personas resultaron heridas, 52 de las cuales fueron hospitalizadas. (Sputnik)