Venezuela inicia maniobras militares en isla caribeña La Orchila ante amenazas de EEUU

Caracas, 18 sep (Sputnik).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela inició el miércoles el despliegue de los ejercicios militares «Caribe Soberano 200» en el Archipiélago La Orchila, ante las amenazas de EEUU.

«Atención, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (Nicolás Maduro), a toda la Red Caribe, ordeno el despliegue y el desarrollo de toda la maniobra de campaña Caribe 200 desarrollada en la isla de La Orchila», anunció el ministro de Defensa de este país caribeño, Vladimir Padrino López, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Las maniobras militares, que se llevarán a cabo durante tres días, incluyen ejercicios marítimos, terrestres y aéreos.

«Vamos a fortalecer nuestras capacidades, nuestra cohesión y nuestra capacitación en cada uno de los sistemas de acuerdo a los grupos de tarea conjunto que se están desarrollando allá en la isla de La Orchila», añadió Padrino.

En el operativo, el cual está orientado a ejecutar acciones defensivas, ofensivas, de apoyo y operaciones especiales para el despliegue y realización de tareas en escenarios de conflicto.

La Fuerza Armada desplegó más de 2.500 efectivos en la isla.

«La Orchila es un espacio que ha servido siempre para ejercicios aeronavales de todo tipo y en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio bastante completo que implica la Fuerza de Tarea Caribe y los grupos de tarea conjuntos: aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia y guerra electrónica, marítimo, y, por último, el terrestre», expresó.

Padrino López reiteró que la amenaza del Gobierno estadounidense no solo afecta a Venezuela, sino también al Caribe y Latinoamérica.

El anuncio se da en medio del aumento de las tensiones con EEUU, luego de que el presidente Donald Trump dijo que las Fuerzas Armadas de su país arremetieron contra otro navío el lunes, presuntamente originario de Venezuela, dejando un saldo de tres personas fallecidas.

A principios de este mes, el secretario de Estado de EEUU (canciller), Marco Rubio, anunció que fuerzas militares de EEUU ejecutaron un ataque en el sur del mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela.

Por su parte, Trump informó que 11 «terroristas» fueron abatidos por integrantes del ejército estadounidense durante un operativo en el Caribe sur contra el «buque narco».

El presidente NIcolás Maduro pidió el 15 de septiembre a Trump ordenar una investigación sobre el video que su Gobierno presentó sobre el referido ataque.

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos Gobiernos, después que Washington acusara a Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía. (Sputnik)