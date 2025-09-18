Atletismo: Yulimar Rojas regresa al podio tras recuperarse de grave lesión

Caracas, 18 sep (Xinhua) — Con las palabras «I’m back» (estoy de regreso) pintadas en sus zapatillas, Yulimar Rojas parecía resumir lo que ocurrió este jueves en la final de triple salto del Mundial de Atletismo 2025. La venezolana regresó a la élite tras dos años de ausencia y lo hizo subiéndose de nuevo al podio.

La campeona olímpica en Tokio 2021 y dueña del récord mundial (15,74 metros) volvió a competir tras superar una compleja lesión en el tendón de Aquiles que la apartó también de los Juegos Olímpicos de París 2024. En su regreso, logró la medalla de bronce con un salto de 14,76 metros, conseguido en su primer intento.

El oro fue para la cubana Leyanis Pérez, quien se consolidó como la nueva campeona mundial con una marca de 14,94 metros, mientras que la plata quedó en manos de la dominicana Thea LaFond, campeona olímpica en París, con 14,89 metros.

La venezolana de 29 años, que aspiraba a un quinto título mundial al aire libre, reconoció al final de la prueba que la jornada estuvo marcada por emociones contrapuestas.

«Estoy muy emocionada, con sentimientos encontrados. Fue una bendición para mí volver a la final del Mundial después de dos años tan difíciles. Estoy muy orgullosa de ello y es una victoria para mí. He vuelto al podio, pero quería más», declaró.

El Estadio Olímpico de Tokio, escenario de uno de sus mayores triunfos, la vio regresar con fuerza, aunque sin alcanzar los registros que la llevaron a lo más alto del atletismo mundial.