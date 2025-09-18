Brasil pide apoyo de ONU Turismo para ampliar representatividad de la COP30

Río de Janeiro, 18 sep (Xinhua) — Brasil solicitó la cooperación de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo) para fortalecer la participación internacional en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, capital del estado de Pará (norte), informó hoy jueves el Gobierno.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, quien también preside el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, entregó una carta abierta al secretario general del organismo, Zurab Pololikashvili, en la que convoca a los países miembros a garantizar una presencia amplia y diversa en el evento, considerado el más relevante del sector a nivel global.

El ministro destacó la importancia de realizar la conferencia en la Amazonia, el mayor bioma del planeta, y subrayó el papel del turismo sostenible y resiliente en el combate al cambio climático.

«La COP30 es nuestra oportunidad de transformar definitivamente el sector, asegurando que sea un pilar de crecimiento económico sostenible», afirmó.

Sabino enfatizó además el valor de que los líderes mundiales puedan debatir el futuro del planeta en un «laboratorio vivo» como la selva amazónica, que no solo mantiene el equilibrio climático global, sino que también sustenta a miles de familias que dependen de ella, incluso a través del turismo.

El ministro señaló que el Gobierno federal invierte fuertemente en la preparación de Belém para recibir la conferencia, con el fin de mejorar la capacidad de la capital del estado de Pará para acoger a los participantes.

Entre las medidas, el Ministerio de Turismo ofrece financiamiento en condiciones especiales a emprendedores privados mediante el Fondo General de Turismo (Nuevo Fungetur) para capital de trabajo, obras y adquisición de equipos.

En convenio con la Secretaría de Turismo de Pará, el ministerio destina 4 millones de reales (unos 754.000 dólares) a la instalación de 670 placas de señalización turística en casi 30 rutas de Belém.

Según el último balance de la presidencia de la COP30, 79 países ya confirmaron hospedaje en Belém y otras 70 naciones continúan en negociaciones.

Desde el 18 de agosto, una fuerza de tarea integrada por la Secretaría Extraordinaria de la COP30, el Ministerio de Turismo y el gobierno de Pará atiende las demandas logísticas de las delegaciones.