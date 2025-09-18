China insta a EEUU a que deje de obligar a países latinoamericanos a tomar partido

Beijing, 18 sep (Xinhua) — América Latina no es el patio trasero de nadie y tiene derecho a elegir de forma independiente su camino de desarrollo y sus socios de cooperación, afirmó hoy jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

La semana pasada, The Economist y The New York Times escribieron que Estados Unidos ha adoptado este año una política agresiva de presión sobre países latinoamericanos, alegando que quiere acabar con las «prácticas explotadoras» de China, en un esfuerzo por salvaguardar la seguridad y la estabilidad regionales.

Estados Unidos ha coaccionado a los países de la región para que limiten o incluso rompan sus lazos con China, pero a cambio ofrece muy poco. Las sanciones, los aranceles y el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos están acercando más a la región a China.

«El comentario demuestra una vez más que la coacción, la presión y el acoso sólo sirven para alejar a los países y cada vez serán menos eficaces», afirmó Lin en una conferencia de prensa habitual.

China y América Latina son buenos amigos y buenos socios a favor de la igualdad, del beneficio mutuo y del desarrollo común, dijo. La apertura, la inclusión y la cooperación de ganancia compartida son el sello distintivo de la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe (ALC). Una asociación más estrecha es la elección de los pueblos chino y latinoamericano y es benéfica para los intereses comunes de ambas partes, añadió.

China da la bienvenida a que los países de todo el mundo desarrollen lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos con base en la igualdad y el respeto, agregó.

Lin instó a Estados Unidos a dejar de obligarlos a tomar partido, dejar de interferir en sus asuntos internos y contribuir más a su desarrollo y prosperidad, en lugar de entrometerse y sembrar la discordia.

«Ningún intento de perturbar la amistad y la cooperación de beneficio mutuo de China con América Latina tendrá éxito», aseveró el portavoz.