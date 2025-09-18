Beijing, 18 sep (Xinhua) — China espera la colaboración de la Comisión Europea para resolver las preocupaciones mutuas mediante el diálogo y la consulta, para crear así un entorno de mercado abierto y estable para las industrias de ambas partes, dijo hoy jueves el Ministerio de Comercio.

El portavoz del ministerio, He Yadong, hizo las declaraciones al responder preguntas referentes a reportes españoles que sugirieron que la industria porcina europea en última instancia será la que «pagará la factura» de los problemas generados inicialmente por las tensiones comerciales en el sector de automóviles.

La investigación antidumping de China sobre los productos porcinos de la Unión Europea (UE) fue iniciada en respuesta a solicitudes de industrias nacionales y ha procedido en pleno cumplimiento de los procedimientos legales chinos y de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, se están protegiendo completamente los derechos de todas las partes, aseguró He.

El fallo preliminar fue elaborado objetivamente, justa e imparcialmente, señaló, y agregó que la investigación continuará avanzando de conformidad con las leyes y reglamentos.

China siempre ha utilizado medidas correctivas comerciales con prudencia y moderación, indicó He, y agregó que China no había emprendido ninguna investigación original sobre la UE este año y que había emitido fallos en solo tres casos.

Esto contrasta drásticamente con la UE, que este año ha activado siete investigaciones originales sobre productos chinos, que representan cerca de 40 por ciento del total de investigaciones comerciales dirigidas al exterior.

He destacado en particular el caso antisubsidios enfocado en los vehículos eléctricos, en el cual la UE optó por iniciar la investigación por su cuenta, sin ninguna solicitud formal de su industria nacional.

El proceso de investigación de la UE y las conclusiones fueron poco razonables e incompatibles, y se abusó de esas medidas correctivas comerciales basándose en la especulación sobre la llamada «amenaza de perjuicio», señaló. En respuesta, China presentó una apelación ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, afirmó.

Sin embargo, al implementar el consenso alcanzado durante la reunión de líderes China-UE, China ha demostrado sistemáticamente el máximo de sinceridad al participar en más de 20 rondas de consultas con la parte europea, esforzándose por encontrar soluciones mutuamente aceptables, añadió el vocero.

El diálogo y la cooperación representan la aspiración compartida de las industrias y la expectativa común de nuestros pueblos, destacó He.

El compromiso de China con la cooperación abierta permanece inquebrantable, subrayó He, y agregó que el principio de resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta se mantiene inalterado, y China está plenamente preparada para abordar las cuestiones por medio de la consulta y el diálogo.