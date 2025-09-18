China nunca llegará a acuerdos a expensas de principios o empresas, afirma Ministerio de Comercio

Beijing, 18 sep (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China afirmó hoy jueves que la posición del país sobre el tema de TikTok sigue siendo consistente y China nunca buscará llegar a un acuerdo a expensas de principios, intereses empresariales o la equidad y justicia internacionales.

El portavoz del ministerio, He Yadong, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular al responder a una pregunta de los medios sobre la red social TikTok.

«Respecto al tema de TikTok, la posición de China sigue siendo consistente, ya que siempre se ha opuesto a la politización, instrumentalización y uso como arma de la tecnología o los asuntos económicos y comerciales», señaló He.

El vocero recordó que los equipos económicos y comerciales de China y Estados Unidos mantuvieron consultas los días 14 y 15 de septiembre (hora local) en Madrid, España.

Guiadas por los importantes consensos alcanzados por los jefes de Estado de los dos países en su llamada telefónica, ambas partes lograron un acuerdo marco básico para resolver los problemas relacionados con TikTok mediante la cooperación, la reducción de barreras inversoras y el fomento de la cooperación económico-comercial pertinente, detalló He.

El Gobierno chino respeta plenamente la voluntad de las empresas y las apoya para realizar negociaciones comerciales en igualdad de condiciones, basadas en los principios de mercado, manifestó el vocero, tras señalar que el Gobierno chino revisará y aprobará los asuntos relacionados con TikTok de conformidad con la ley, incluyendo cuestiones como la exportación de tecnología y la autorización de los derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo con el consenso alcanzado por ambas partes, el portavoz instó a la parte estadounidense a proporcionar un entorno empresarial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para la operación continua en Estados Unidos de empresas chinas, incluida TikTok, promoviendo así un desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económico-comerciales entre ambos países.