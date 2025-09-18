Corte Suprema de Brasil autoriza investigaciones contra Bolsonaro y aliados por indicios de fraude durante pandemia

Belo Horizonte, 18 sep (Xinhua) — El juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó este jueves la apertura de una investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro (su hijo) y otros 22 investigados por indicios de fraude durante la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

La medida responde a una solicitud de la Policía Federal y se basa en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la COVID.

«La investigación parlamentaria señaló indicios de delitos contra la Administración Pública, en particular en contratos, fraudes en licitaciones, sobreprecios, desvío de fondos públicos, firma de contratos con empresas ‘fantasma’ para la prestación de servicios genéricos o ficticios, entre otros ilícitos mencionados en el informe de la CPI», señaló Dino en su despacho.

«Acojo la solicitud de la Policía Federal y determinó la conversión de la presente Petición en una Investigación Policial, fijando un plazo inicial de 60 días para las investigaciones», agregó.

El proceso se tramitará bajo un nivel de confidencialidad 3, de acuerdo con el Código de Proceso Penal. La Procuraduría General de la República fue notificada.

La CPI de la COVID, concluida en octubre de 2021, responsabilizó a Jair Bolsonaro y sus aliados por conductas que dificultaron la lucha contra la pandemia. El informe sugirió el procesamiento de autoridades y empresarios por presuntos delitos como charlatanería, prevaricación y crímenes contra la humanidad.

La Policía Federal solicitó convertir las investigaciones de la CPI en una investigación policial, que fue concedida. Con la decisión de Dino, tendrá dos meses para avanzar en las investigaciones, con la posibilidad de prórroga.

El pasado jueves 11, la Primera Sala del STF condenó Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por cinco delitos, incluyendo el de tentativa de golpe de Estado.