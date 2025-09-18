Ejército de Colombia destruye megalaboratorio de cocaína en el centro del país

Bogotá, 18 sep (Sputnik).- El Ejército de Colombia informó este jueves que destruyó un laboratorio de clorhidrato de cocaína y diez centros de procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Puerto Rico, departamento de Meta (centro).

«Tras un arduo trabajo de inteligencia, enmarcado en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, se logró la neutralización y destrucción de diez laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína, en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta», informó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en un comunicado.

Según el Ejército, el laboratorio producía 1.500 kilogramos de cocaína que podría llegar a valer en el mercado extranjero 30.000 millones de pesos (7.710.000 USD).

Según información del Ejército, las instalaciones pertenecían a la estructura Marco Aurelio Buendía, una facción disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en el sur del Meta.

«Allí se hallaron equipos industriales, desde compresores y hornos microondas hasta prensas hidráulicas y sistemas eléctricos complejos», añadió el Ejército.

Según las autoridades, el operativo hace parte de una serie de acciones ofensivas que adelanta la Fuerza de Tarea Omega en los departamentos de Meta, Caquetá (sur) y Guaviare (sur), regiones estratégicas para el tráfico de drogas por su cercanía con corredores fluviales y selváticos. (Sputnik)