Ejército israelí afirma haber atacado objetivos de Hizbulá en sur de Líbano

Beirut/Jerusalén, 18 sep (Xinhua) — Una persona resultó herida y varias viviendas fueron destruidas hoy jueves durante ataques aéreos israelíes contra áreas civiles y sitios de Hizbulá en el sur de Líbano, informaron fuentes libanesas.

El ejército israelí llevó a cabo hoy por la noche varios ataques aéreos en el sur de Líbano, incluyendo las localidades de Burj Qalaouiyah, Al-Shahabiya, Mays al Jabal, Dibbine y Kfar Tebnit y la ciudad de Shebaa, informó la Agencia de Noticias Nacional, la cual agregó que un sirio resultó herido durante el ataque a Mays al Jabal.

Una fuente de inteligencia militar libanesa dijo a Xinhua que aviones de combate israelíes realizaron 13 ataques, la mayoría contra viviendas civiles y presuntos sitios de Hizbulá previamente afectados en ataques similares, y destruyeron por completo ocho casas y dañaron decenas más.

Los ataques se produjeron después de que el vocero del ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió en X sobre ataques a la infraestructura de Hizbulá en respuesta a sus presuntos intentos por reanudar actividades en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron en una declaración que atacaron un almacén de armas perteneciente a la unidad de élite Fuerza Radwan de Hizbulá en el sur del Líbano.

Las FDI afirmaron que Hizbulá, y en particular la Fuerza Radwan, siguen tratando de rehabilitar infraestructura encaminada a dañar a Israel.

El ejército libanés condenó los ataques y dijo que las infracciones israelíes desde el acuerdo de cese al fuego de 2024 son más de 4.500. También dijo que los ataques estuvieron dirigidos contra civiles, destruyeron viviendas y obstaculizaron el despliegue de las fuerzas libanesas al sur del río Litani.

Tanto el presidente de Líbano, Joseph Aoun, como el primer ministro, Nawaf Salam, condenaron los ataques aéreos israelíes.

Salam cuestionó el compromiso de Israel con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y con el cese al fuego. También hizo un llamado a la comunidad internacional, en particular a los patrocinadores del cese al fuego, para que presionen a Israel con el fin de que suspenda sus agresiones, se retire de los territorios ocupados y libere a los detenidos.

Desde el 27 de noviembre de 2024 existe un acuerdo de cese al fuego entre Hizbulá e Israel logrado con la mediación de Estados Unidos y Francia. El acuerdo detuvo los enfrentamientos surgidos durante la guerra en Gaza.

A pesar de dicho acuerdo, el ejército israelí ocasionalmente emprende ataques contra Líbano, afirmando que actúa en contra de «amenazas» de Hizbulá y además mantiene a sus fuerzas en cinco puntos importantes de la región fronteriza libanesa.